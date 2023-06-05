ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных

«На донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения “Ахмат” в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики», — заявили в военном ведомстве.
Отмечается также, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово в ДНР.
«Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы “Мста-Б” и Д-30. Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.