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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада боеприпасов, спецназ «Амхат» вел активные боевые действия в Марьинке, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«На донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения “Ахмат” в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается также, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово в ДНР.

«Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы “Мста-Б” и Д-30. Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.

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