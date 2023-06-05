Пушилин заявил о серьезном продвижении в Марьинке

Он подчеркнул, что это направление — одно из самых горячих.
«После того как чеченские подразделения, которые возглавляет Апты Аронович Алаудинов, заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения, и они очень серьезно потеснили противника», — сказал врио главы ДНР.
При этом он отметил, что Марьинку не удастся освободить уже «сегодня-завтра». Тем не менее, очевидно, что украинские войска оказались в затруднительном положении, подчеркнул врио главы ДНР.
Пушилин добавил, что ВСУ в последние дни несколько раз пытались атаковать в направлении Авдеевки, Угледара и поселка Опытное, однако российские подразделения смогли их отбросить. По его словам, боестолкновения продолжаются.
Врио главы ДНР также сообщил, что обстановка на флангах в Артемовске остается тяжелой, но контролируемой. Он подчеркнул, что украинские солдаты продолжают постоянно обстреливать город, но «без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы».
На прошлой неделе Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат» получили приказ о передислокации. Их зоной ответственности стало Марьинское направление в Донецкой Народной Республике.
В свою очередь, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки. Он уточнил, что это удалось сделать до прихода чеченских подразделений. Сейчас «Ахмат» ведет штурмовые действия в этом населенном пункте.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.