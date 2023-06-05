Минобороны РФ сообщило о новых попытках атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

«Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза “Октябрь” и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск “Восток”», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что попытки противника 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. «В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике», — рассказали в министерстве, уточнив, что только 31-я механизированная бригада ВСУ, которая атаковала в районе Нескучного, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три боевые машины пехоты Bradley. Взято в плен пять украинских военнослужащих.
Ранее в понедельник военное ведомство сообщило, что с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении с целью прорыва обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. В Минобороны добавили, что противник не достиг поставленной задачи.