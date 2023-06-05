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19:16 (мск), источник: © РИА Новости

Киев заявил о переходе ВСУ к наступлению на некоторых направлениях

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВСУ продолжают оборонительную операцию и переходят к наступлению на некоторых направлениях, утверждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону <…>. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — написала чиновница.

По ее словам, эпицентром боевых действий остается Артемовское направление. Маляр добавила, что на южном участке линии соприкосновения идут бои местного значения.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters, в генеральном штабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом.

Накануне в Минобороны рассказали, что утром четвертого июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.

Сегодня ведомство уточнило, что Вооруженные силы успешно сдерживают наступление ВСУ в районе села Новодонецкое и совхоза «Октябрь» на Южнодонецком направлении. Российские военные отбросили противника на исходные позиции. Киев потерял более 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Брэдли».

Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Российские комментаторы связывали эту «нервозность», во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от Киева быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно «отчитываться».

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