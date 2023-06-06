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02:57 (мск), источник: © РИА Новости

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в ряде областей на востоке и юге Украины. Теперь она распространилась на центральные и западные области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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