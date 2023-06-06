Украинские войска нанесли новые удары по району Каховской ГЭС

Также несколько снарядов упали в Новой Каховке, сообщили очевидцы.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Идет нерегулируемый сброс воды. По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Он добавил, что подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до четырех метров.
В зоне возможного подтопления ниже по течению находятся 14 населенных пунктов, где проживают 22 тысячи человек.