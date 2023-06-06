Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил о 350 тыс. погибших украинских военных

«Последние данные показывают, что на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят. И нам также врут о целях войны. Нас уверяют, что это просто ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но на деле неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире», — заявил Кеннеди-младший в эфире Fox News.
Официально власти Украины не раскрывают число погибших военных. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что с февраля по ноябрь 2022 года ВСУ потеряли убитыми около 13 тыс. военных. В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что потери ВСУ составляют 100 тыс. человек, но позднее в ЕК уточнили, что она говорила об общем числе погибших и раненых.