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13:26 (мск), источник: © РИА Новости

Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз

БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу ВСУ почти 500 различных боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине

«В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», — написал он.

По словам губенатора, села Графовка и Безлюдовка обстреляли из «Града» — 12 и 15 снарядов соответственно. По селу Муром выпустили 20 артиллерийских снарядов. А в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилетов, еще 12 раз беспилотники сбрасывали бомбы на жилые дома. В селе получили повреждения два десятка домовладений.

В Грайворонском городском округе особенно интенсивно били из минометов по селу Глотово — на него пришлось 42 из 49 прилетов. В селе повреждено производственное помещение сельхозпредприятия и частный дом.

Накануне вечером Гладков рассказал, что при обстреле Глотово пострадал 14-летний мальчик — его доставили в детскую областную больницу с контузией головного мозга. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. В последнюю неделю сильнейшие атаки со стороны украинских войск ведутся почти беспрерывно. Кроме того, массированным ударам подвергается и другой приграничный округ — Грайворонский.

Справка
Атака на Белгородскую область. Что происходит в приграничном Шебекино

Ближайший к украинской границе город Белгородской области оказался под массированным обстрелом, в нем горят дома и машины, власти сообщали о попытке прорыва диверсантов. Главное о событиях в Шебекино — в материале РБК.

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