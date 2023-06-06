Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз

«В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», — написал он.
По словам губенатора, села Графовка и Безлюдовка обстреляли из «Града» — 12 и 15 снарядов соответственно. По селу Муром выпустили 20 артиллерийских снарядов. А в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилетов, еще 12 раз беспилотники сбрасывали бомбы на жилые дома. В селе получили повреждения два десятка домовладений.
В Грайворонском городском округе особенно интенсивно били из минометов по селу Глотово — на него пришлось 42 из 49 прилетов. В селе повреждено производственное помещение сельхозпредприятия и частный дом.
Накануне вечером Гладков рассказал, что при обстреле Глотово пострадал 14-летний мальчик — его доставили в детскую областную больницу с контузией головного мозга. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. В последнюю неделю сильнейшие атаки со стороны украинских войск ведутся почти беспрерывно. Кроме того, массированным ударам подвергается и другой приграничный округ — Грайворонский.