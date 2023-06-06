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15:05 (мск), источник: © РИА Новости

После разрушения плотины Каховской ГЭС возбудили уголовное дело о теракте

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

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Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а, в” части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий). Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

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