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15:55 (мск), источник: Ведомости

Сальдо и Балицкий рассказали о влиянии разрушения ГЭС на сельское хозяйство

Падение уровня воды в Каховском водохранилище, вызванное разрушениями на Каховской ГЭС, может привести к потере запаса воды для орошения. Об этом во время посещения Новой Каховки сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Как только вода упадет, а она упадет достаточно скоро, Каховское водохранилище потеряет тот запас воды, который предназначался для мелиорации всей этой засушливой и очень благодатной таврийской земли», — сказал он (цит. по ТАСС).

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отметил, что разрушение ГЭС может негативно повлиять на сельское хозяйство Запорожской области, поскольку воды в каналах хватит месяца на полтора, после чего они останутся пустыми.

При этом Сальдо заверил, что в устранении этой проблемы будут задействованы все возможные ресурсы. Балицкий выразил надежду на то, что к следующему сельскохозяйственному году все проблемы будут устранены.

Ночью 6 июня была разрушена верхняя часть станции Каховской ГЭС, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 11 м. Власти рассчитывают, что уровень подъема воды достиг пика.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации. Власти ​​совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог и социально-значимых объектов округа.

В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей «со всех подтопленных территорий». По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов. По словам Леонтьева, с подтопленных территорий эвакуированы уже 900 человек.

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