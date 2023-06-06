Сальдо и Балицкий рассказали о влиянии разрушения ГЭС на сельское хозяйство

«Как только вода упадет, а она упадет достаточно скоро, Каховское водохранилище потеряет тот запас воды, который предназначался для мелиорации всей этой засушливой и очень благодатной таврийской земли», — сказал он (цит. по ТАСС).
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отметил, что разрушение ГЭС может негативно повлиять на сельское хозяйство Запорожской области, поскольку воды в каналах хватит месяца на полтора, после чего они останутся пустыми.
При этом Сальдо заверил, что в устранении этой проблемы будут задействованы все возможные ресурсы. Балицкий выразил надежду на то, что к следующему сельскохозяйственному году все проблемы будут устранены.
Ночью 6 июня была разрушена верхняя часть станции Каховской ГЭС, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 11 м. Власти рассчитывают, что уровень подъема воды достиг пика.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации. Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог и социально-значимых объектов округа.
В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей «со всех подтопленных территорий». По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов. По словам Леонтьева, с подтопленных территорий эвакуированы уже 900 человек.