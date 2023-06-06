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16:37 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники, российские войска сорвали все атаки, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», — подчеркнул глава Минобороны.

Четвертого июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятого июня ВСУ потеряли более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники.

За три дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, заявил Шойгу.

При отражении атак погиб 71 российский военнослужащий, 210 получили ранения.

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