17:31 (мск), источник: © РИА Новости
При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. При отражении украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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«К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий», — сказал он.
Глава Минобороны заявил, что в течение трех суток ВСУ предприняли наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска успешно сорвали эти попытки и остановили армию противника, которая, в свою очередь, понесла значительные потери. Речь идет о 3715 украинских солдатах, 52 танках, 207 бронированных машинах, 134 автомобилях, пяти самолетах и двух вертолетах.