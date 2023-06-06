17:50 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ.
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На кадрах с бортовой прицельной системы российского ударного вертолета запечатлены пуски управляемых ракет по бронетехнике противника с силуэтом, характерным для боевых машин немецкого производства, а также фиксация попаданий.
По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.
Танк Leopard 2 разработан специалистами немецкого концерна KMW для противодействия советским танкам нового поколения в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировался, ныне производится немецкой компанией Rheinmetall. Всего выпущено более 3,5 тысячи танков Leopard 2 различных модификаций.
Как заявляли в правительстве ФРГ, западные союзники обещали поставить Киеву более ста боевых машин этого типа. Кроме того, сообщалось о возможности передать ВСУ порядка 170 танков Leopard 1, вооруженных 105-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами MG3.