22:46 (мск), источник: Ведомости
Число пострадавших от суррогатного сидра выросло до 90
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром увеличилось до 90 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения России, пишут «РИА Новости».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным ведомства, среди пострадавших четыре ребенка и беременная женщина. В крайне тяжелом состоянии находятся четыре человека, еще у 30 диагностировали тяжелое состояние.
В результате отравления алкоголем 29 человек скончались. Известно об отравлениях в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально начали появляться в Ульяновской области. По последним данным, там от отравления сидром скончались 20 человек. Ранее сообщалось о 50 пострадавших от употребления напитка.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр» — позже Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании предпринимателя из Самарской области, предположительно причастного к производству сидра. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя этой марки.
Позже появилась информация о случаях отравления сидром в Самарской области, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Вечером 6 июня Ленинский райсуд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена Анара Гусейнова, подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром, на два месяца.