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07:23 (мск), источник: ТАСС

Уровень воды в Новой Каховке продолжил спадать

Вода спала на 35 мм, сообщили в оперштабе городского округа.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения из-за украинского обстрела ГЭС в Херсонской области продолжил спадать, сообщила в среду в своем Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — говорится в сообщении.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев во вторник вечером сообщал ТАСС, что уровень воды начал незначительно снижаться.

В оперштабе городского округа ТАСС уточнили, что вода спала на 35 мм.

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