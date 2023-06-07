07:23 (мск), источник: ТАСС
Уровень воды в Новой Каховке продолжил спадать
Вода спала на 35 мм, сообщили в оперштабе городского округа.
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НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения из-за украинского обстрела ГЭС в Херсонской области продолжил спадать, сообщила в среду в своем Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.
«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — говорится в сообщении.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев во вторник вечером сообщал ТАСС, что уровень воды начал незначительно снижаться.
В оперштабе городского округа ТАСС уточнили, что вода спала на 35 мм.