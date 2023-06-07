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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

Пехота ЗВО продвинулась на Купянском направлении, заявил российский боец

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Подразделения Западного военного округа продвинулись на Купянском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30, помогающего пехоте.

Спецоперация на Украине

«На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила. Теперь ожидаем контратаку противника, работаем по плановым и внеплановым целям», — сказал он.

Его сослуживец с позывным Поплавок добавил, что расчеты гаубиц активно поддерживают пехотинцев огнем.

«Не допустить прорыва врага, помочь своим ребятам в работе», — объяснил он.

Накануне в Минобороны заявили, что группировка «Запад» за сутки уничтожила на Купянском направлении около 40 украинских военнослужащих и семь единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов.

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