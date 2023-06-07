Пехота ЗВО продвинулась на Купянском направлении, заявил российский боец

«На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила. Теперь ожидаем контратаку противника, работаем по плановым и внеплановым целям», — сказал он.
Его сослуживец с позывным Поплавок добавил, что расчеты гаубиц активно поддерживают пехотинцев огнем.
«Не допустить прорыва врага, помочь своим ребятам в работе», — объяснил он.
Накануне в Минобороны заявили, что группировка «Запад» за сутки уничтожила на Купянском направлении около 40 украинских военнослужащих и семь единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов.