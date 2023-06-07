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11:55 (мск), источник: ТАСС

CNN: ситуация на Каховской ГЭС может изменить планы Киева по контрнаступлению

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы по контрнаступлению. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой источники.

Спецоперация на Украине
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«Все, что могло быть запланировано, вероятно, должно быть перепланировано. Наводнение затронуло мосты и дороги в этом районе, поэтому их нельзя будет использовать так, как это планировалось ранее», — приводит телеканал слова неназванного посла европейской страны в Вашингтоне. По его словам, власти США и западное разведывательное сообщество продолжают выяснять, кто стоит за ракетным ударом по Каховской ГЭС.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская администрация полагает, что ВСУ начали контрнаступление в понедельник, основная их цель — перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки «давно обещанного наступления» ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, а также 60 летательных аппаратов.

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