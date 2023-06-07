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11:44 (мск), источник: Известия

Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику ВСУ

Российские ударные беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксклюзивные кадры есть в распоряжении «Известий».

Спецоперация на Украине
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На записи видно, как беспилотник наводит прицел на объект с достаточно большой высоты и наносит точный удар. Таким образом было поражено сразу несколько единиц техники ВСУ, которую боевики пытались скрыть между деревьями в лесу.

Ранее в этот день российские военнослужащие спецназначения с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинское артиллерийское орудие 2С9 «Нона» в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении. Также группировка «Запад» за последние сутки уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

За несколько дней до этого, 4 июня, «Ланцеты» уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы. Российские военные ударом огнеметных систем «Солнцепек» также уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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