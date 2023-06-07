Врио губернатора Сальдо назвал выгоду российской армии от прорыва Каховской ГЭС

«С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу вооруженных сил Российской Федерации… Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима — топят сразу же на воде, а та часть, где останется дно Каховского водохранилища, пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще», — заявил Сальдо в эфире «Соловьев Live».
Украинской же стороне, по оценке Сальдо, разрушение ГЭС никаких преимуществ не дает. Отметим, что ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что Киев решил разрушить ГЭС чтобы освободить силы для наступления на ином участке фронта.
Врио губернатора также предположил, что разрушением дамбы ГЭС Киевские власти решили отвлечь внимание от больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Они сами себе навредили этим. Потому что расчет был на то, что подрыв плотины даст какое-то стратегические или оперативное преимущество ВСУ», — пояснил Сальдо.
Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).