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15:00 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны за минувшие сутки сбила украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также 22 беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29», — говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 22 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 438 украинских военных самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.

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