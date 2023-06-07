ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29», — говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 22 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 438 украинских военных самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.