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14:31 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. За сутки в ходе боев в районе Артемовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск. В течение прошедших суток активными действиями “Южной” группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка. Цели наступления противник не добился», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что вклинения противника в оборону ВС РФ не допущено.

«В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица “Мста-Б”, — уточнили в Минобороны.

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