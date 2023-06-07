Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска

«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск. В течение прошедших суток активными действиями “Южной” группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка. Цели наступления противник не добился», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что вклинения противника в оборону ВС РФ не допущено.
«В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица “Мста-Б”, — уточнили в Минобороны.