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18:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

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Это города Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Алешки, а также села и поселки в Новокаховском, Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.

«Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо», — написал врио губернатора.

По его словам, из затопленных населенных пунктов эвакуировали полторы тысячи человек. Для приема людей развернули 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест.

«Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — добавил Сальдо.

Он отметил, что в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения.

В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

Следите за развитием темыРазрушение Каховской ГЭС
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