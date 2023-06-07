В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов

Это города Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Алешки, а также села и поселки в Новокаховском, Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.
«Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо», — написал врио губернатора.
По его словам, из затопленных населенных пунктов эвакуировали полторы тысячи человек. Для приема людей развернули 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест.
«Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — добавил Сальдо.
Он отметил, что в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.