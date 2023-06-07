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19:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил главе МЧС ликвидировать последствия затопления в Херсонской области после прорыва дамбы ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи людям и ликвидации последствий в зоне затопления Херсонской области после прорыва дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Вчера рано утром, 6 июня, часть плотины Каховской ГЭС разрушилась. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие населенные пункты, в том числе города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. В зоне затопления находятся около 40 тыс. человек, сообщали власти подконтрольной России части региона. В Херсонской области ввели режим ЧС.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины ГЭС. Также есть версия, что она разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

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