Путин поручил главе МЧС ликвидировать последствия затопления в Херсонской области после прорыва дамбы ГЭС

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).
Вчера рано утром, 6 июня, часть плотины Каховской ГЭС разрушилась. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие населенные пункты, в том числе города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. В зоне затопления находятся около 40 тыс. человек, сообщали власти подконтрольной России части региона. В Херсонской области ввели режим ЧС.
Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины ГЭС. Также есть версия, что она разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.