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22:49 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР

ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска пытались проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике, но российские подразделения успешно отразили эту атаку, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, продвижение российских военных происходит в очень сложных условиях и не без потерь с учетом получения ВСУ новой западной техники.

«Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта, пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны. Причем это касается потерь как в личном составе, так и в технике», — указал руководитель региона.

Как уточнил Пушилин, в этой атаке украинская армия задействовала бронированные машины Leopard, самолеты и вертолеты.

«Ребята говорят, что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась. Но мы сделали определенные выводы по другим, наверное, этапам спецоперации и к данным действиям во многом были готовы. Подразделения действовали слаженно, четкое взаимодействие с авиацией, четкое взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, что дало возможность сейчас достаточно успешно отразить действия противника», — подчеркнул врио главы ДНР.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале украинского контрнаступления. По его данным, ВСУ пытались атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточили большое количество техники и живой силы. Российские Вооруженные силы сорвали эти попытки, киевские войска не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.

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