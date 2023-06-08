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Разрушение Каховской ГЭС
01:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава «Росатома» заявил о наличии запасных вариантов водоснабжения на ЗАЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть запасные варианты подачи охлаждающей воды. Несмотря на разрушение Каховской ГЭС, ситуация на ЗАЭС не изменится в течение нескольких месяцев, добавил Лихачев.

Источник: РИА "Новости"

Охлаждающая система Запорожской АЭС состоит из резервуаров и внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды. В перспективе перебои в системе охлаждения могут привести к повреждению реакторов, расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов.

«Готовы запасные варианты водоснабжения — через подземные скважины, через русла небольших рек. Необходимое оборудование для этого тоже имеется», — сказал гендиректор «Росатома» в эфире Пятого канала (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 7 июня, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что воды в резервуарах для охлаждения систем ЗАЭС хватит на месяц. Он заверил, что МАГАТЭ следит за степенью снижения воды и готовит меры реагирования.

Утром 6 июня стало известно о прорыве плотины Каховской ГЭС. В результате сброса воды из водохранилища стало затапливать населенные пункты вниз по течению Днепра. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко вчера сказал, что резервуары Запорожской АЭС «заполнены до нормального технического уровня».

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Эрдни Кагалтынов

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