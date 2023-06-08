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05:51 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллеристы ЦВО применили «огневое прочесывание»

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа применили метод «огневого прочесывания» при ударе по противнику на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в министерстве заявили, что такие расчеты активно работают на этом направлении.

«Применение метода “огневого прочесывания” позволяет нанести значительный урон противнику или уничтожить его силы на участке местности. Контроль поражения целей и передачу координат местоположения противника осуществляют военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА», — сообщили в Минобороны.

По словам собеседника агентства, получив координаты цели, военнослужащие ЦВО прибыли в район боевого применения для удара по противнику.

«Первый удар был нанесен по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находившейся на удалении около 10 километров в лесистой местности, второй — по перемещению остатков противника», — добавили в оборонном ведомстве.

По словам собеседника агентства, слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяет наносить удары по местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать штурмовые отряды, «накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ».

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