Артиллеристы ЦВО применили «огневое прочесывание»

Ранее в министерстве заявили, что такие расчеты активно работают на этом направлении.
«Применение метода “огневого прочесывания” позволяет нанести значительный урон противнику или уничтожить его силы на участке местности. Контроль поражения целей и передачу координат местоположения противника осуществляют военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА», — сообщили в Минобороны.
По словам собеседника агентства, получив координаты цели, военнослужащие ЦВО прибыли в район боевого применения для удара по противнику.
«Первый удар был нанесен по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находившейся на удалении около 10 километров в лесистой местности, второй — по перемещению остатков противника», — добавили в оборонном ведомстве.
По словам собеседника агентства, слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяет наносить удары по местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать штурмовые отряды, «накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ».