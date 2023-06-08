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12:28 (мск), источник: Известия

Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июня сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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Отмечается, что в ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

«Как обычно, выполняли изначально пролет по маршруту на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Вышли на начало боевого пути, связались с передовым авиационным наводчиком, он дал добро на уничтожение цели противника в координатах. Выполнили маневр с определенного расстояния, горку, открыли огонь НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами. — Ред.)», — рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.

В результате боевого применения пункт управления и бронетехника ВСУ были уничтожены.

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