Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ

Отмечается, что в ходе боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
«Как обычно, выполняли изначально пролет по маршруту на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Вышли на начало боевого пути, связались с передовым авиационным наводчиком, он дал добро на уничтожение цели противника в координатах. Выполнили маневр с определенного расстояния, горку, открыли огонь НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами. — Ред.)», — рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.
В результате боевого применения пункт управления и бронетехника ВСУ были уничтожены.