Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T

«Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом», — пояснили в ведомстве.
Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии.
Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии «Изделие-52» такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии «Изделие-51» дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.