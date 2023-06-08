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12:18 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет-3» украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, Минобороны опубликовало видео удара.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом», — пояснили в ведомстве.

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии «Изделие-52» такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии «Изделие-51» дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

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