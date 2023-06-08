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11:17 (мск), источник: РБК

Рогов назвал потери ВСУ в Запорожской области за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли не менее восьми танков в районе сел Лобковое и Жеребянки в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Количество погибших и раненых среди украинских военных, по его словам, составило около 120 человек.

Бои в районе населенных пунктов Пятихатки и Лобковое, по его словам, велись с утра 7 июня. «Наши бойцы, используя преимущество местности и маневренность обороны, запустили противника на технике (до четырех боевых машин) в Лобковое и разбили их из ПТУРов (противотанковая управляемая ракета. — РБК) и артиллерии», — рассказывал Рогов, уточнив, что одной машине ВСУ удалось уйти, остальные были уничтожены.

Потери среди украинских военных, по его словам, составили 15 человек, после чего ВСУ «отошли на исходные позиции».

Во время загрузки произошла ошибка.

4 июня Рогов сообщил о попытке ВСУ прорваться на запорожском направлении в районе Времевского выступа. В атаке, по его словам, участвовали «польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса». ВСУ продвинулись на 400 м, основные бои шли возле населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времьевка (Нескучное-Макаровка), однако российские силы, по словам Рогова, отбросили их назад.

На следующий день 5 июня он рассказал, что активные бои в районе Времевского выступа возобновились. По его словам, украинская сторона «бросила в атаку еще большие силы».

Минобороны России в ночь на 5 июня сообщило о масштабном наступлении ВСУ на южно-донецком направлении, которое удалось отбить силами Восточной группировки войск.

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