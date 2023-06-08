Рогов назвал потери ВСУ в Запорожской области за сутки

Количество погибших и раненых среди украинских военных, по его словам, составило около 120 человек.
Бои в районе населенных пунктов Пятихатки и Лобковое, по его словам, велись с утра 7 июня. «Наши бойцы, используя преимущество местности и маневренность обороны, запустили противника на технике (до четырех боевых машин) в Лобковое и разбили их из ПТУРов (противотанковая управляемая ракета. — РБК) и артиллерии», — рассказывал Рогов, уточнив, что одной машине ВСУ удалось уйти, остальные были уничтожены.
Потери среди украинских военных, по его словам, составили 15 человек, после чего ВСУ «отошли на исходные позиции».
4 июня Рогов сообщил о попытке ВСУ прорваться на запорожском направлении в районе Времевского выступа. В атаке, по его словам, участвовали «польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса». ВСУ продвинулись на 400 м, основные бои шли возле населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времьевка (Нескучное-Макаровка), однако российские силы, по словам Рогова, отбросили их назад.
На следующий день 5 июня он рассказал, что активные бои в районе Времевского выступа возобновились. По его словам, украинская сторона «бросила в атаку еще большие силы».
Минобороны России в ночь на 5 июня сообщило о масштабном наступлении ВСУ на южно-донецком направлении, которое удалось отбить силами Восточной группировки войск.