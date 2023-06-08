13:33 (мск), источник: РБК Life
Нью-Йорк превратился в Марс из-за смога от пожаров. Фотогалерея
Мегаполис накрыл густой дым от бушующих в Канаде лесных пожаров.
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В Нью-Йорке из-за лесных пожаров на территории Канады образовался густой оранжево-коричневый смог. Как сообщил телеканал Fox News, в мегаполисе уже зафиксированы самые высокие показатели загрязнения воздуха с 1960 года. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без масок или респираторов — их будут раздавать бесплатно. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул отметила, что на территории штата проживают более 1,4 миллиона человек с диагнозом «астма». Также под угрозой отравления дети и пожилые люди.
Пожары начались в Канаде в среду, 7 июня. В качестве возможной причины называется засушливая весна: в конце мая, сообщает CBS, температура в Литтоне достигла 49,6 °C, а в десяти провинциях зафиксирована сильная засуха. В Квебеке, по словам очевидцев, пожары начались от молнии, но официальные лица пока не подтверждают эту версию. В других регионах страны сработал человеческий фактор (выброшенные окурки, искры от проезжающих поездов).
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Билла Блэра, уже сгорело около 3,8 млн гектаров леса, что примерно в 15 раз превышает средний показатель за десять лет. Всего на данный момент зафиксировано 414 очагов, 239 из которых пока не удалось локализовать. Больше всего пострадала провинция Квебек.
Судя по карте The New York Times, которая обновляется в режиме реального времени, смог уже накрыл столицу США — Вашингтон, а облака дыма достигли даже Майами и Нового Орлеана. Но Нью-Йорк пока остается самым пострадавшим городом США. Еще более постапокалиптично экологическая катастрофа «Большого яблока» выглядит на видео: