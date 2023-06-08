ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

«Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», — написал врио губернатора.
Сальдо уточнил, что украинские военные намеренно открыли огонь по мирным жителям.
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В тот же день власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов области идет под обстрелами ВСУ.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.