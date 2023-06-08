СМИ: в ВСУ заявляют о тяжелых боях в Запорожской области

Согласно изданию, член бригады, которая принимает участие в наступлении в Запорожье, отметил «продолжающиеся тяжелые бои». «Это тяжело для нас и для них (российских сил). Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как мы хотели», — добавил военный.
По информации газеты, украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту «нервозность», во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.