Нью-Йорк превратился в Марс из-за смога от пожаров. Фотогалерея Мегаполис накрыл густой дым от бушующих в Канаде лесных пожаров
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
15:54 (мск), источник: ТАСС

Шойгу: российские войска остановили попытки атак ВСУ на всех четырех направлениях

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Вооруженные силы (ВС) РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысяч человек, противник был остановлен. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — сказал он.

По словам министра, силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. «На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел», — подчеркнул министр.

По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ, атаковавшим на запорожском направлении.

«В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава», — сказал Шойгу.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Последствия разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области
"Зреет большой взрыв в центре Европы. Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шойгу Сергей