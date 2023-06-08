Шойгу: российские войска остановили попытки атак ВСУ на всех четырех направлениях

«Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — сказал он.
По словам министра, силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. «На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел», — подчеркнул министр.
По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ, атаковавшим на запорожском направлении.
«В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава», — сказал Шойгу.