На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС

«Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме. Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 метра. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет», — говорится в сообщении.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.