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Разрушение Каховской ГЭС
8 июня, источник: © РИА Новости

На ЗАЭС не нашли угрозы безопасности после разрушения Каховской ГЭС

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился и составляет 16,67 метра, угрозы для безопасности нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции.

Источник: РИА "Новости"

«Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме. Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 метра. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет», — говорится в сообщении.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

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