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05:24 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: вертолет Ка-52 поставил рекорд по отражению ракет в зоне СВО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В зоне спецоперации один из российских ударных вертолетов Ка-52 с помощью комплекса «Витебск» отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18, рассказал РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны “Витебск”, — сообщил собеседник агентства.

Источник добавил, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения.

«Именно поэтому вертолетчики называют комплекс “Витебск” — “яйца жизни”. Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолета, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК», — отметил собеседник.

БКО «Витебск» в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станции подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель. «Витебск» может подавлять как оптико-электронные головки самонаведения, так и радиолокационные.

Также в состав «Витебск» входят средства инфракрасного противодействия — комплекс отстреливает тепловые ложные цели, которые за счет горящего пиротехнического состава создают помехи инфракрасным головкам самонаведения зенитных ракет.

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