ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа “Фурия” и два — “Лелека”», — отметил офицер.
Он уточнил, что «на Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника».
По словам Чехова, при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии войск Украины в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.
Начальник пресс-центра отметил, что военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
«Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника», — добавил офицер.
В результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранотометный расчет ВСУ, заключил собеседник агентства.