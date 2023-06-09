Появились спутниковые снимки затопления в Херсонской области Десятки поселков по обеим сторонам Днепра были затоплены
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
8Последствия атаки беспилотников в Москве
05:12 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск «Восток» на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа “Фурия” и два — “Лелека”», — отметил офицер.

Он уточнил, что «на Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника».

По словам Чехова, при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии войск Украины в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.

Начальник пресс-центра отметил, что военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

«Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника», — добавил офицер.

В результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранотометный расчет ВСУ, заключил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину
Украина в 'нокауте'. Удары по Киеву открыли страшное
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта