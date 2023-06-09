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07:20 (мск), источник: © РИА Новости

При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ за ночь в Белгородской области пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном… В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда… За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что пока нет возможности провести осмотр в Шебекино, частые обстрелы продолжаются. Он подчеркнул, что как только они закончатся — власти сразу же приступят к восстановлению домов.

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

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