При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

«О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном… В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда… За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — написал Гладков.
Губернатор уточнил, что пока нет возможности провести осмотр в Шебекино, частые обстрелы продолжаются. Он подчеркнул, что как только они закончатся — власти сразу же приступят к восстановлению домов.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.