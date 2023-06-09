10:40 (мск), источник: Коммерсантъ
В Воронеже беспилотник врезался в многоэтажку
В Воронеже беспилотник врезался в дом на улице Белинского, сообщает губернатор области Александр Гусев. Два человека ранены.
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«Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор в Telegram-канале.
Судя по фотографиям из соцсетей, беспилотник попал в многоэтажку, повредив балконы и окна квартиры.
Украинские беспилотники атакуют приграничные территории России с начала специальной военной операции. В Воронежской области, которая граничит с Луганской Народной Республикой, таких случаев было немного. БПЛА ранее атаковали военный объект.