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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В Воронеже беспилотник врезался в многоэтажку

В Воронеже беспилотник врезался в дом на улице Белинского, сообщает губернатор области Александр Гусев. Два человека ранены.

«Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — написал губернатор в Telegram-канале.

Судя по фотографиям из соцсетей, беспилотник попал в многоэтажку, повредив балконы и окна квартиры.

Украинские беспилотники атакуют приграничные территории России с начала специальной военной операции. В Воронежской области, которая граничит с Луганской Народной Республикой, таких случаев было немного. БПЛА ранее атаковали военный объект.

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