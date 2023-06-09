Нью-Йорк превратился в Марс из-за смога от пожаров. Фотогалерея Мегаполис накрыл густой дым от бушующих в Канаде лесных пожаров
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Разрушение Каховской ГЭС
11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Число пострадавших от попадания беспилотника в дом в Воронеже выросло до трех

Власти уточнили данные о пострадавших в результате падения беспилотного летательного аппарата в центре Воронежа на улице Белинского.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, всего троих мирных жителей посекло осколками стекла. Им была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались. Первоначально сообщалось о двух пострадавших.

БПЛА врезался в жилой дом на Белинского, 21. Как передает корреспондент «Ъ-Черноземье» со ссылкой на жителей дома, БПЛА врезался в стену в районе квартиры № 25. Она была нежилой, в ней делали ремонт. В соседней квартире от места попадания дрона находились бабушка с внуком, также в расположенном рядом офисном центре осколками стекла посекло фасады.

Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 пятницы, 9 июня. Дом на улице Белинского находится рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета. В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области.

Сергей Калашников, Олег Мухин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти сделали заявление о новой волне мобилизации
Пригожин сделал заявление о выдвижении на выборы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта