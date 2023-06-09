В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?

По данным Гусева, трое человек получили ранения от осколков стекла. Они отказались от госпитализации.
Десять квартир получили повреждения. В результате происшествия также оказалась разрушена несущая стена на втором этаже дома. Губернатор Гусев сообщил, что дал первые поручения по оказанию помощи жителям пострадавшего дома.
«Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — написал он в своем Telegram-канале.
В управляющей компании РИА Новости сообщили, что дом получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом — пострадали квартиры, а также офисный центр.
Повреждения между этажами также видны на кадрах, снятых очевидцами.
На кадрах видно, что беспилотник пролетает над городом, после чего неожиданно теряет высоту и врезается в жилой дом.
По предварительным данным, дрон летел в сторону военного аэродрома «Балтимор», но был сбит с курса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об атаке.
«Мы знаем, видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, попал уже сбитый беспилотник», — сказал он, отметив, что на месте работают спецслужбы для уточнения подробностей.
Песков также назвал случившееся атакой Киева на объекты гражданской инфраструктуры и на жилые дома.
Ночью и утром 2 июня беспилотники атаковали Смоленскую, Курскую и Калужскую области, в результате никто не пострадал.
В Смоленской области атаке подверглись два объекта топливно-энергетического комплекса в деревне Пересна и в деревне Дивасы, критических повреждений удалось избежать. Под удар попали газовая и нефтеперерабатывающая станции.
В Курске система ПВО сбила восемь беспилотников. После происшествия в подъезде многоэтажного дома и еще в нескольких частных домах зафиксировали повреждения. Местные жители рассказывали о трех взрывах и яркой вспышке.
В Калужской области беспилотник упал в Кировском районе — местные жители слышали взрывы. Как сообщал губернатор Владислав Шапша, устройство упало и взорвалось в лесу, объекты экономики и жилые дома не пострадали.