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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны», — говорится в материале.

Как уточнил собеседник агентства, пока неясно, являются действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне.

Как заявлял 6 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, ВСУ пытались безуспешно наступать в течение трех суток, потеряв на всех направлениях до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

Накануне министр обороны сообщил, что в ночь на четверг на Запорожском направлении украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны, потеряв за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.

Сроки начала украинского наступления продолжают сдвигаться. В России это связывают, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

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