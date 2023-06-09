СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении

«Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны», — говорится в материале.
Как уточнил собеседник агентства, пока неясно, являются действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне.
Как заявлял 6 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, ВСУ пытались безуспешно наступать в течение трех суток, потеряв на всех направлениях до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.
Накануне министр обороны сообщил, что в ночь на четверг на Запорожском направлении украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны, потеряв за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.
Сроки начала украинского наступления продолжают сдвигаться. В России это связывают, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.