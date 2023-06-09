14:18 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины
ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше, сообщает газета Wyborcza.
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Подозреваемые задержаны, а украденное вернули, пишет издание, не указывая, когда именно произошло ЧП.
«На железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии были украдены ящики с боеприпасами из поезда, охраняемого солдатами НАТО. Снаряды, вероятнее всего, направлялись на Украину», — говорится в сообщении. Отмечается, что на станции сотрудники службы безопасности железных дорог заметили отсутствие пломб на одном из вагонов. Как стало известно Wyborcza, это был поезд американской армии, а воры украли четыре ящика с боеприпасами.
В свою очередь портал O2.pl информирует, что они установили, что в украденных ящиках были осколочно-фугасные снаряды 155 мм для пушек.
Как заявил газете пресс-секретарь Военной жандармерии Томаш Чуловский, по делу задержаны три человека и изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало.
По данным Польского телевидения, по делу были задержаны трое мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет, ранее судимые за имущественные преступления. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.