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15:38 (мск), источник: Ведомости

Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

За последние сутки Вооруженные силы России пресекли продолжающиеся попытки наступления украинской армии на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Спецоперация на Украине
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В частности, около Времевского выступа российские войска отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области и Новоселка, Сторожевое и Нескучное ДНР. На Запорожском направлении в районах Новоданиловки и Малой Токмачки ВС РФ отразили две атаки ВСУ.

Кроме того, южнее Орехова российские войска ударили по двум скоплениям живой силы и техники ВСУ. Резервы противника также были поражены в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.

В общей сложности на этих направлениях украинская армия потеряла до 680 человек, 35 танков, 11 БМП и 19 бронированных машин, уточнили в ведомстве.

8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о «колоссальных потерях» ВСУ в результате атаки. По его словам, после неудачного наступления украинские войска закрепились в районе населенного пункта Работино.

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. При этом Киев официально о начале наступательных действий не объявлял.

В Кремле утверждают, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».

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