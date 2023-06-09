Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

В частности, около Времевского выступа российские войска отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области и Новоселка, Сторожевое и Нескучное ДНР. На Запорожском направлении в районах Новоданиловки и Малой Токмачки ВС РФ отразили две атаки ВСУ.
Кроме того, южнее Орехова российские войска ударили по двум скоплениям живой силы и техники ВСУ. Резервы противника также были поражены в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.
В общей сложности на этих направлениях украинская армия потеряла до 680 человек, 35 танков, 11 БМП и 19 бронированных машин, уточнили в ведомстве.
8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о «колоссальных потерях» ВСУ в результате атаки. По его словам, после неудачного наступления украинские войска закрепились в районе населенного пункта Работино.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. При этом Киев официально о начале наступательных действий не объявлял.
В Кремле утверждают, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».