Россияне назвали любимые отечественные мультфильмы Топ любимых советских и современных мультфильмов возглавляют "Простоквашино", "Ну, погоди!" и "Маша и медведь"
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
20Разрушение Каховской ГЭС
17:29 (мск), источник: Ведомости

Сальдо сообщил об обстреле пионерского лагеря в Херсонской области

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попал пионерский лагерь в Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. Лагерь был обстрелян тремя ракетами, предположительно, Storm Shadow, уточнил он.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — “Storm Shadow”. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Сейчас информация о жертвах и разрушениях уточняется, добавил он.

В Telegram-канале администрации Херсонской области сказано, что ВСУ обстреляли пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. Там заявили, что после произошедшего на Арабатской стрелке будет усилена противовоздушная оборона.

«На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно это женщины, дети и старики», — отмечается в сообщении администрации.

8 июня Сальдо сообщил, что при обстреле пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани два человека погибли, в том числе беременная женщина, еще два человека получили ранения.

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал примерно 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, еще 41 пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СК заинтересовался делом о растрате в СНТ после личного приема дачников Бастрыкиным
Кооперация и зона свободной торговли: о чем договорились премьеры на форуме правительств СНГ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта