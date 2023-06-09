Сальдо сообщил об обстреле пионерского лагеря в Херсонской области

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — “Storm Shadow”. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект», — написал Сальдо в Telegram-канале.
Сейчас информация о жертвах и разрушениях уточняется, добавил он.
В Telegram-канале администрации Херсонской области сказано, что ВСУ обстреляли пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. Там заявили, что после произошедшего на Арабатской стрелке будет усилена противовоздушная оборона.
«На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно это женщины, дети и старики», — отмечается в сообщении администрации.
8 июня Сальдо сообщил, что при обстреле пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани два человека погибли, в том числе беременная женщина, еще два человека получили ранения.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал примерно 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, еще 41 пострадал.