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20:11 (мск), источник: Life.ru

Минобороны показало видео уничтожения командного пункта ВСУ вертолётом Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ в результате работы экипажа вертолёта Ка-52.

Спецоперация на Украине
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На записи видно, как с вертолёта наносится удар управляемой ракетой по пункту управления украинских военных, который находился в частично разрушенной промышленной постройке. В сообщении ведомства отмечается, что цель была уничтожена попаданием.

Ранее сегодня Минобороны России опубликовало ещё один ролик с работой вертолёта Ка-52. На нём видно, как попаданием ракеты был уничтожен танк.

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