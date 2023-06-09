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20:25 (мск), источник: ТАСС

«Калашников» впервые показал кадры уничтожения БМП Bradley ракетой «Вихрь» в зоне СВО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Концерн «Калашников» сообщил о первом задокументированном уничтожении в зоне спецоперации БМП M2A2 Bradley производства США при помощи управляемой ракеты авиационного базирования «Вихрь». Соответствующие кадры концерн опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
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«Первое задокументированное уничтожение американской БМП M2A2 Bradley в ходе СВО произошло на ореховском участке с использованием УР “Вихрь-1”, — говорится в комментарии к кадрам объективного контроля поражения цели.

Ранее эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе с ТАСС предположил, что «Вихрь» благодаря тандемной боевой части способна уничтожить любой западный танк, поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Управляемая авиаракета «Вихрь» предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). По данным разработчика, максимальная скорость ракет составляет 610 м/с, дальность применения — от 800 до 8 тыс. м. «Вихрь» способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 мм.

Весной 2021 года «Калашников» завершил летные испытания ракеты «Вихрь-1» с улучшенными характеристиками. Отмечалось, что в ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с вертолета Ка-52 на полигоне Минобороны России. В результате доработки была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете.

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