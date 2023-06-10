09:35 (мск), источник: Газета.Ру
В Сомали 27 человек погибли в результате взрыва снаряда
На юге Сомали сдетонировал неразорвавшийся снаряд, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, еще 53 пострадали, передает местное агентство SONNA.
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Как сообщается, инцидент произошел в деревне Мурале, расположенной в регионе Нижняя Шабелле.
По информации агентства, большинство погибших — дети.
Ранее стало известно, что взрыв прогремел возле мэрии в столице Сомали Могадишо. По словам очевидцев, за взрывом последовала перестрелка.
До этого сообщалось, что в сомалийском городе Махас, расположенном в центральной части страны, примерно в 300 км к северу от столицы страны Могадишо, при взрыве двух заминированных автомобилей погибли 15 человек. Ответственность за произошедшее власти возложили на террористическую группировку «Аш-Шабаб».
Антон Демидов