Херсонские власти оценили сроки возвращения Днепра в привычное русло

Река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к пятнице, 16 июня. Предварительные данные привел врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал, что вода начала сходить в низовьях Днепра. За прошедшие сутки в Алешках уровень воды упал на 2 м (с 5 до 3 м), в Голой Пристани — на 1 м (с 5 до 4 м). Кроме того, за сутки уровень воды в Новой Каховке опустился на 3 м — с 10 до 7 м, там начали откачивать воду и очищать улицы от мусора.
С пострадавших территорий эвакуировали более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 человек, испытывающий трудности при передвижении.
«Более 1,7 тысяч эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека доставлены в больницу», — добавил глава региона.
Последствия потопа ликвидируют 795 человек при помощи 344 единиц техники.
Плотина Каховской ГЭС разрушилась утром во вторник, 6 июня. Начался массовый сброс воды, в зоне потопа оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию и выдвинули встречные обвинения в разрушении плотины Каховской ГЭС. Погибли не менее пяти человек.
Уровень воды на подконтрольном Украине правом берегу Днепра снизился на 31 см и составляет 4,72 м, сообщил украинский губернатор Александр Прокудин. Он предупредил, что в воскресенье начнутся сильные дожди, что замедлит спад наводнения и станет «еще одним испытанием».
По его словам, за вчерашний день эвакуировали более 200 человек, а всего — 2588.
Прорыв Каховской ГЭС негативно скажется на экологической ситуации, предупреждали опрошенные РБК эксперты. На дне Днепровского водохранилища откладывались загрязнения в течение многих десятилетий, которые теперь вымыло. Ветром их будет разносить по окрестностям.
«С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению», — резюмировал доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.