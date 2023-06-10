Гладков: по Шебекинскому округу за сутки выпустили 82 боеприпаса

По его данным, в Шебекино вооруженные силы Украины наносили удары по окраинам города, пострадавших нет, однако пострадали дома и автомобили, их количество уточняется. В Новой Таволжанке зафиксированы прилеты из РСЗО «Град», а по Мурому велся минометный обстрел, уточнил Гладков. В селе Нижнее Березово в результате обстрела пострадала женщина, она получила легкое осколочное ранение ноги.
Кроме того, вчера в Белгороде на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством, дрон загорелся. Никто не пострадал. 9 июня над городом по двум воздушным целям сработала система ПВО, в результате падения осколков повреждения получил один автомобиль, добавил губернатор. Ударам со стороны Украины в пятницу также подвергались Белгородский, Волоконовский районы и Грайворонский городской округ, жертв на этих территориях нет.
Белгородская область, особенно приграничные районы, регулярно обстреливается вооруженными силами Украины. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.