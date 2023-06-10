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11:30 (мск), источник: Известия

Пять человек погибли в результате взрыва на ракетном заводе в Турции

Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в турецкой Анкаре. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило министерство обороны Турции.

«Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ (Корпорации механической и химической промышленности. — Ред.) в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате взрыва погибли пять наших рабочих. Начато расследование произошедшего», — цитирует «Анадолу» заявление турецкого минобороны.

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Утром 10 июня на заводе компании MKE в турецкой Анкаре прогремел взрыв, отмечалось, что за ним последовал пожар. На место прибыли оперативные службы, которым удалось локализовать возгорание. Также сообщалось, что пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в тяжелом состоянии.

Также минувшей ночью крупный пожар произошел в пригороде Парижа во Франции. Локализовать его удалось спустя несколько часов. На месте продолжают работать пожарные.

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